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13:09 (мск), источник: РИАЦ

Житель Волгограда поучил срок за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Вынесен приговор Вугару Джафарову и Гагику Тамазяну, которые обвинялись в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан.

В судебном заседании установлено, что в сентябре — ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Для этого они подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранцев РФ для постановки их на учет по шести адресам. При этом собственники жилья даже не подозревали, что в их квартирах зарегистрированы посторонние люди.

С учетом обстоятельств совершенного преступления суд приговорил В. Джафарова к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Г. Тамазяна — к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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