Житель Волгограда поучил срок за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
Вынесен приговор Вугару Джафарову и Гагику Тамазяну, которые обвинялись в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан.
Вынесен приговор Вугару Джафарову и Гагику Тамазяну, которые обвинялись в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан.
В судебном заседании установлено, что в сентябре — ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан, — сообщили в
С учетом обстоятельств совершенного преступления суд приговорил В. Джафарова к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Г. Тамазяна — к штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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