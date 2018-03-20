Житель Волгограда поучил срок за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В судебном заседании установлено, что в сентябре — ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Для этого они подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранцев РФ для постановки их на учет по шести адресам. При этом собственники жилья даже не подозревали, что в их квартирах зарегистрированы посторонние люди.