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12:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Фура «улетела» с моста во Владивостоке

Во вторник, 20 марта, появилась информация о том, что в промышленном районе Владивостока фура съехала с моста через речку и перевернулась, сообщает DEITA. RU.

Фотографии с места происшествия опубликовали популярные паблики в Instagram. Инцидент, якобы, произошел в районе Некрасовского путепровода в районе Нефтеветки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по фото, водитель не смог ровно выставить многотонный грузовик и одним колесом съехал с моста, а за ним в речку «улетела» и сама кабина с водителем.

«Ничего удивительного… просто пьет воду», «Редкий кадр — фура на водопое», — шутят пользователи Instagram. Отметим, что некоторые подписчики популярной группы убеждены, что фотография — не что иное, как фотошоп. «Походу просто реклама. Прицеп на сцепке как-то ровненько стоит. Это фотошоп», — комментируют фото другие.

В ГАИ о происшествии неизвестно.

Екатерина Лапки.

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