Фура «улетела» с моста во Владивостоке

Фотографии с места происшествия опубликовали популярные паблики в Instagram. Инцидент, якобы, произошел в районе Некрасовского путепровода в районе Нефтеветки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgh4Gy6gAnn/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgh4Gy6gAnn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚠️ДТП в районе Нефтеветки. ➖ ☑️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. ➖ ? По вопросам РЕКЛАМЫ обращаться в ➡️DIRECT. ➖ ?Полезные проекты Владивостока: ?@PRIMNEWS - Новости и факты из жизни города и края. ?@DPS__VL - Резервная страница проекта "Экипажи ДПС"⠀ ?@BURO_NAHODOK.VL - Всё о потерях. ?@AUTO_BARAHOLKA.VL - АВТОбарахолка купи-продай. ✔Подписывайтесь❗⠀ ➖⠀ #dps_vl #дтп #владивосток #vvo #primorye #vl #vdk #vladivostok #находка #уссурийск #nhk #артём #приморскийкрай #dpsvl_март2018 #dpsvl_dtp #news</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dps_vl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Экипажи ДПС [Приморье] 18+</a> (@dps_vl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T03:06:03+00:00">19 Мар 2018 в 8:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по фото, водитель не смог ровно выставить многотонный грузовик и одним колесом съехал с моста, а за ним в речку «улетела» и сама кабина с водителем.

«Ничего удивительного… просто пьет воду», «Редкий кадр — фура на водопое», — шутят пользователи Instagram. Отметим, что некоторые подписчики популярной группы убеждены, что фотография — не что иное, как фотошоп. «Походу просто реклама. Прицеп на сцепке как-то ровненько стоит. Это фотошоп», — комментируют фото другие.

В ГАИ о происшествии неизвестно.