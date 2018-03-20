Фура «улетела» с моста во Владивостоке
Во вторник, 20 марта, появилась информация о том, что в промышленном районе Владивостока фура съехала с моста через речку и перевернулась, сообщает DEITA. RU.
Во вторник, 20 марта, появилась информация о том, что в промышленном районе Владивостока фура съехала с моста через речку и перевернулась, сообщает DEITA. RU.
Фотографии с места происшествия опубликовали популярные паблики в Instagram. Инцидент, якобы, произошел в районе Некрасовского путепровода в районе Нефтеветки.
Судя по фото, водитель не смог ровно выставить многотонный грузовик и одним колесом съехал с моста, а за ним в речку «улетела» и сама кабина с водителем.
«Ничего удивительного… просто пьет воду», «Редкий кадр — фура на водопое», — шутят пользователи Instagram. Отметим, что некоторые подписчики популярной группы убеждены, что фотография — не что иное, как фотошоп. «Походу просто реклама. Прицеп на сцепке
В ГАИ о происшествии неизвестно.
Екатерина Лапки.
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