В Омске бизнесмена подозревают в налоговых махинациях на 64 миллиона
Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении диреткора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест». Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.