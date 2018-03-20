В Омске бизнесмена подозревают в налоговых махинациях на 64 миллиона

«По данным следствия, в 2013 — 2016 гг обвиняемый включил в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения, на основании которых получил незаконное освобождение от уплаты НДС на общую сумму свыше 64 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы омского Следкома.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. Однако собранные следствием доказательства это опровергали.

В ходе следствия в счет возмещения ущерба было арестовано имущество обвинемого на общую сумму 47 млн рублей.