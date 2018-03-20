Десятиметровый фонтан из прорванной трубы превратил улицу Ростова в огромный каток
Утро 20 марта запомнится жителям Первомайского района надолго.
Утро 20 марта запомнится жителям Первомайского района надолго.
Видео с места событий выложили очевидцы в социальные сети.
«Произошел прорыв трубы диаметром 100 мм. Неполадку в кратчайшие сроки устранили», — пояснили в
Однако вылитая на улицу вода никуда не делась, сейчас легкий мороз постепенно превращает огромную лужу в отличный каток. Если бы он не располагался на проезжей части, жители района даже бы обрадовались. А так, добраться до дома им становится проблематично.
Гололед на дорогах Ростова и области уже спровоцировал множество ДТП, сотрудники ГИБДД просят автовладельцев быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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