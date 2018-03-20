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12:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В московском аэропорту нашли радиоактивную посылку из Татарстана

В московском аэропорту Внуково в почтово-грузовом терминале нашли радиоактивную коробку, которую должны были отправить в Коми, об этом сообщает телеканал «360».

Посылку привезли из Татарстана, ее должны были доставить в город Усинск (Коми). Она была обнаружена при въезде через ворота терминала в грузовике Mitsubishi Fuso компании Pony Express, когда сработала система «Янтарь», предназначенная для обнаружения несанкционированного перемещения делящихся и радиоактивных материалов.

В ходе проверки в посылке было найдено соединение Кобальта-57, источника гамма-излучения. Норма предельно допустимой концентрации изотопа была превышена в 10 раз.

 — Картонную коробку размером 1×0,5х0,3 метра оцепили. После прибытия специалистов предмет передали на проверку. Интроскоп показал 10 микрозивертов в час при норме в 2,5, — говорится в сообщении.

Проверка продолжается.

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