В московском аэропорту нашли радиоактивную посылку из Татарстана
В московском аэропорту Внуково в
В московском аэропорту Внуково в
Посылку привезли из Татарстана, ее должны были доставить в город Усинск (Коми). Она была обнаружена при въезде через ворота терминала в грузовике Mitsubishi Fuso компании Pony Express, когда сработала система «Янтарь», предназначенная для обнаружения несанкционированного перемещения делящихся и радиоактивных материалов.
В ходе проверки в посылке было найдено соединение Кобальта-57, источника
— Картонную коробку размером 1×0,5х0,3 метра оцепили. После прибытия специалистов предмет передали на проверку. Интроскоп показал 10 микрозивертов в час при норме в 2,5, — говорится в сообщении.
Проверка продолжается.
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