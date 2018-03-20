В московском аэропорту нашли радиоактивную посылку из Татарстана

Посылку привезли из Татарстана, ее должны были доставить в город Усинск (Коми). Она была обнаружена при въезде через ворота терминала в грузовике Mitsubishi Fuso компании Pony Express, когда сработала система «Янтарь», предназначенная для обнаружения несанкционированного перемещения делящихся и радиоактивных материалов.