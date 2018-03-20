В Волгограде продлили арест Александру Масленникову

Напомним, преступление, которое всколыхнуло всю Волгоградскую область, произошло в октябре 2017 года. В полицию поступили сразу два заявления о пропаже двух молодых женщин. Они ушли в караоке и не вернулись. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, подозреваемым по делу проходил Александр Масленников — камеры, установленные в ночном клубе, запечатлели, как мужчина выходил с двумя подругами из заведения. Спустя две недели он был задержан в подмосковных Химках, и рассказал, что убил девушек из-за того, что одна из подруг отвергла его ухаживания, и показал место, где спрятал их расчлененные тела.