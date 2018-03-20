Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози
По данным французской газеты Le Monde, 63-летний политик находится под стражей в «помещениях судебной полиции» в пригороде Парижа.
По данным французской газеты Le Monde, 63-летний политик находится под стражей в «помещениях судебной полиции» в пригороде Парижа.
Николя Саркози возглавил Францию в 2007 году после победы над кандидатом от социалистов Сеголен Руаяль. При этом его избирательная кампания стала причиной расследования,
Что произошло?
Как сообщило агентство Reuters 20 марта со ссылкой на источник, близкий к расследованию, французская полиция задержала бывшего президента в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года.
Саркози вызвали в полицию коммуны Нантер в пригороде Парижа в рамках запущенного в 2013 году расследования, где и заключили под стражу.
Незаконное финансирование?
Речь идет о деле о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози из средств лидера Ливии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году в ходе гражданской войны.
Между тем в январе в Лондоне был задержан французский бизнесмен Александр Джури — один из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании кампании Саркози.
Как считает следствие, в 2009 году Джури принял участие в махинациях с недвижимостью на крупную сумму, оформив продажу одной из вилл на юге Франции ливийскому высокопоставленному чиновнику Баширу Салеху, который занимал пост председателя Ливийского фонда африканских инвестиций и являлся советником Каддафи.
В чем еще обвиняют Саркози?
Как сообщает независимый французский
Так, в октябре прошлого года французская прокуратура, как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на источники, потребовала отдать Саркози под суд.
Так
Что грозит
Как сообщает французский новостной портал Linternaute, полиция может удерживать Саркози под стражей в течение 48 часов. По истечении этого времени Саркози либо будет освобожден, либо предстанет перед судьей или прокурором. Если суд решит, что имеются «серьезные доказательства» того, что избирательная кампания 2007 года была профинансирована незаконно, ему может быть предъявлено обвинение.
Александр Мосесов
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