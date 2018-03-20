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13:02 (мск), источник: ТАСС

Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози

По данным французской газеты Le Monde, 63-летний политик находится под стражей в «помещениях судебной полиции» в пригороде Парижа.

Источник: Reuters

Николя Саркози возглавил Францию в 2007 году после победы над кандидатом от социалистов Сеголен Руаяль. При этом его избирательная кампания стала причиной расследования, из-за которого экс-президент и находится под стражей. В чем обвиняют бывшего хозяина Елисейского дворца — в материале ТАСС.

Что произошло?

Как сообщило агентство Reuters 20 марта со ссылкой на источник, близкий к расследованию, французская полиция задержала бывшего президента в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года.

Саркози вызвали в полицию коммуны Нантер в пригороде Парижа в рамках запущенного в 2013 году расследования, где и заключили под стражу.

Политик заключен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году. | Источник: AP 2018

Незаконное финансирование?

Речь идет о деле о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози из средств лидера Ливии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году в ходе гражданской войны.

Именно тогда сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам потребовал от французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. Заявление сына Каддафи вызвало волну независимых расследований во Франции. Сам Саркози неоднократно отвергал все обвинения.

Между тем в январе в Лондоне был задержан французский бизнесмен Александр Джури — один из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании кампании Саркози.

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Как считает следствие, в 2009 году Джури принял участие в махинациях с недвижимостью на крупную сумму, оформив продажу одной из вилл на юге Франции ливийскому высокопоставленному чиновнику Баширу Салеху, который занимал пост председателя Ливийского фонда африканских инвестиций и являлся советником Каддафи.

В чем еще обвиняют Саркози?

Как сообщает независимый французский интернет-портал Mediapart, президенту могут быть также предъявлены обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.

Так, в октябре прошлого года французская прокуратура, как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на источники, потребовала отдать Саркози под суд.

После истечения срока полномочий на президентском посту следователи прослушивали его телефонные разговоры и узнали о том, что в 2014 году Саркози пытался через своего адвоката Тьерри Эрзога получить закрытую служебную информацию от бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера.

Так экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования «дела Беттанкур» о нелегальном финансировании его президентской кампании совладелицей французской косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. Расследование по этому делу было прекращено в 2013 году.

Что грозит экс-президенту?

Как сообщает французский новостной портал Linternaute, полиция может удерживать Саркози под стражей в течение 48 часов. По истечении этого времени Саркози либо будет освобожден, либо предстанет перед судьей или прокурором. Если суд решит, что имеются «серьезные доказательства» того, что избирательная кампания 2007 года была профинансирована незаконно, ему может быть предъявлено обвинение.

Александр Мосесов

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