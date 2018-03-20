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12:20 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске из-за сильного ветра обесточены десятки домов

В Красноярске из-за сильного ветра десятки домов остались без электричества. По сообщению службы 005, аварийные отключения произошли 20 марта в трех районах города.

Без электроэнергии остались жители частного сектора в Октябрьском районе: поселок ГЭС, поселок Таймыр, улиц Шушенская и Национальная. Также под отключение попали многоэтажные дома на улице Карбышева.

В Советском районе нет электричества на улицах Микуцкого и Светлова, а также на проспекте Молодежный и 60 лет СССР.

В Железнодорожном районе без света остаются жители улиц Калинина и Камской.

Также отключения коснулись Зеленой рощи: не было электричества на улице Джамбульской и проспекте Металлургов. По оперативным данным, электричество там уже вернули.

В пресс-службе «МРСК Сибири» Newslab.ru рассказали, что причиной отключений стали порывы сильного ветра: «На месте продолжают работать бригады, которые устраняют последствия ветра. Рассчитываем закончить работы к 17:30 — 18:00».

Энергетики напомнили, что единый call-центр компании работает круглосуточно. По телефону 8−800−1000−380 можно задать вопросы, а также сообщить информацию о месте порывов проводов, падения опор. «Это поможет энергетикам оперативно найти и устранить технологическое нарушение», — добавили в пресс-службе.

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 В Красноярске из-за сильного ветра обесточены десятки домов
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