В Красноярске из-за сильного ветра обесточены десятки домов
В Красноярске
В Красноярске
Без электроэнергии остались жители частного сектора в Октябрьском районе: поселок ГЭС, поселок Таймыр, улиц Шушенская и Национальная. Также под отключение попали многоэтажные дома на улице Карбышева.
В Советском районе нет электричества на улицах Микуцкого и Светлова, а также на проспекте Молодежный и 60 лет СССР.
В Железнодорожном районе без света остаются жители улиц Калинина и Камской.
Также отключения коснулись Зеленой рощи: не было электричества на улице Джамбульской и проспекте Металлургов. По оперативным данным, электричество там уже вернули.
Энергетики напомнили, что единый
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