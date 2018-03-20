Сибиряк помог задержать нарушителя госграницы на снегоходе
Подозрительного мужчину он заметил во время хозработ.
Подозрительного мужчину он заметил во время хозработ.
Бдительный житель новосибирского Купинского района помог задержать нарушителя госграницы. Мужчину на снегоходе он заметил во время выполнения хозяйственных работ и сообщил о нем пограничникам.
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— С учетом накопленного положительного опыта, в текущем году пограничное управление совместно с правительством области продолжит привлекать граждан к защите государственной границы на добровольных началах, — рассказывают в ведомстве.
Напомним, с начала этого года изменились правила пограничного режима. Теперь все граждане РФ могут въезжать в населенные пункты, расположенные в пограничной зоне, только по паспорту. А для въезда в пятикилометровую полосу вдоль госграницы необходимо иметь пропуск, который выдается на длительный срок.
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