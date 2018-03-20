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12:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк помог задержать нарушителя госграницы на снегоходе

Подозрительного мужчину он заметил во время хозработ.

Бдительный житель новосибирского Купинского района помог задержать нарушителя госграницы. Мужчину на снегоходе он заметил во время выполнения хозяйственных работ и сообщил о нем пограничникам.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по области отмечают, что с ведомством работают 15 добровольных народных дружин, в которые входит более 170 человек. За первые два месяца с начала года они задержали около 30 нарушителей.

— С учетом накопленного положительного опыта, в текущем году пограничное управление совместно с правительством области продолжит привлекать граждан к защите государственной границы на добровольных началах, — рассказывают в ведомстве.

Напомним, с начала этого года изменились правила пограничного режима. Теперь все граждане РФ могут въезжать в населенные пункты, расположенные в пограничной зоне, только по паспорту. А для въезда в пятикилометровую полосу вдоль госграницы необходимо иметь пропуск, который выдается на длительный срок.

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