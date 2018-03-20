Сибиряк помог задержать нарушителя госграницы на снегоходе

Бдительный житель новосибирского Купинского района помог задержать нарушителя госграницы. Мужчину на снегоходе он заметил во время выполнения хозяйственных работ и сообщил о нем пограничникам.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по области отмечают, что с ведомством работают 15 добровольных народных дружин, в которые входит более 170 человек. За первые два месяца с начала года они задержали около 30 нарушителей.

— С учетом накопленного положительного опыта, в текущем году пограничное управление совместно с правительством области продолжит привлекать граждан к защите государственной границы на добровольных началах, — рассказывают в ведомстве.