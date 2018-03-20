В Башкирии рыбак провалился под лед
К сожалению, мужчину не удалось спасти.
К сожалению, мужчину не удалось спасти.
20 марта в Белорецком районе Башкирии спасатели извлекли из воды тело 45-летнего местного жителя села Инзер. Как сообщили в республиканском МЧС, по предварительным данным мужчина отправился на речку порыбачить. Но, видимо, подтаявший лед не выдержал веса рыбака, и мужчина провалился в полынью. Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали смерть сельчанина. Сейчас полиции предстоит выяснить все подробности случившегося.
В МЧС Башкирии предупреждают об опасности выхода на весенний лед: особенно, это касается детей и любителей рыбалки. Также не рекомендуется выходить на лед в одиночку. Безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Также стоит обратить внимание на цвет ледяного покрова: голубой и зеленоватый — самый прочный, белый лед — в 2 раза тоньше, а вот серый или желтоватый оттенки свидетельствуют о том, что лед уже начал таять и может провалиться в любой момент.
Что же делать, если вы
Не паникуйте: сбросьте тяжёлые вещи, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтоб не погрузиться с головой. Зовите на помощь!
Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идёт течение — это гарантия, что Вас не затянет по лёд.
Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда.
Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения!
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