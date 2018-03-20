В Самарской области нашли пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку
Подробности того, где несовершеннолетняя находилась все это время, традиционно не раскрываются.
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Подробности того, где несовершеннолетняя находилась все это время, традиционно не раскрываются.
Поиски 14-летней Татьяны Н., которая в прошлый вторник, 12 марта, ушла из социального учреждения в 11 квартале Тольятти и пропала, завершились благополучно. Как сообщили волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» девочка нашлась, она жива и здорова. Подробности того, где несовершеннолетняя находилась все это время, традиционно не раскрываются.
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