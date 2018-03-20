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12:32 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области нашли пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку

Подробности того, где несовершеннолетняя находилась все это время, традиционно не раскрываются.

Поиски 14-летней Татьяны Н., которая в прошлый вторник, 12 марта, ушла из социального учреждения в 11 квартале Тольятти и пропала, завершились благополучно. Как сообщили волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» девочка нашлась, она жива и здорова. Подробности того, где несовершеннолетняя находилась все это время, традиционно не раскрываются.

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