Иркутянин хотел сдать квартиру и стал жертвой афериста

Так, иркутянин потерял деньги, пытаясь сдать квартиру. На его объявление в интернете быстро откликнулся арендатор. Они долго обсуждали по телефону все условия, и владельцу квартиры уже рисовался образ идеального жильца — животных нет, вредных привычек тоже, платить обещает исправно. Ну как тут не порадоваться? Тем более задаток уже почти в кармане… Но когда хозяин жилья выполнил на банкомате несколько операций, чтобы получить перевод, счет у него не пополнился, а наоборот — пропало 170 тысяч рублей. «Арендатор», конечно же, отвечать не звонки перестал.