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14:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин хотел сдать квартиру и стал жертвой афериста

Мошенники сняли с его банковской карты 170 тысяч рублей.

Истории новые, а схемы старые — аферисты продолжают обманывать жителей Иркутской области. За сутки на удочки мошенников попались четверо сибиряков.

Так, иркутянин потерял деньги, пытаясь сдать квартиру. На его объявление в интернете быстро откликнулся арендатор. Они долго обсуждали по телефону все условия, и владельцу квартиры уже рисовался образ идеального жильца — животных нет, вредных привычек тоже, платить обещает исправно. Ну как тут не порадоваться? Тем более задаток уже почти в кармане… Но когда хозяин жилья выполнил на банкомате несколько операций, чтобы получить перевод, счет у него не пополнился, а наоборот — пропало 170 тысяч рублей. «Арендатор», конечно же, отвечать не звонки перестал.

— А в Тайшете женщина перевела аферистам больше 280 тысяч рублей за покупку несуществующего автомобиля, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Еще двое жителей региона потеряли по 25 тысяч рублей — иркутянин сообщил аферисту данные банковской карты, поверив в выигрыш, а мужчина из Эхирит-Булагатского района отправил деньги мошеннице, которая обещала помочь получить права.

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