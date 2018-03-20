На Кубани осудили парня, потушившего сигарету об икону ради лайков

Источник: Комсомольская правда

— Суд вынес наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, — сразу же после приговора сообщила «Комсомольской правде — Кубань» мама молодого человека. — Будем выплачивать, что делать.

Напомним, что в феврале Егор опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых студент техникума тушит сигарету о лик святого Михаила Архангела в станице Мартанской Горячего Ключа. Позже полиция провела проверку и задержала парня. Но так как Егор сопротивлялся, ему пришлось отсидеть девять суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Парень раскаялся и сказал, что не знал, что творил, будто в тот момент в него вселился бес.

— Я очень боялся, что меня отчислят из колледжа из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен. Буду продолжать учиться и помогать родителям заработать на штраф, только пока не решил, каким способом, — поделился с «КП» Егор.