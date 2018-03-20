Сотни актюбинцев пострадали из-за гололеда

Приемное отделение областной больницы скорой помощи заполнено до отказа. — Из-за того, что в очереди в рентген кабинет стояло 60 человек, мы открыли второй кабинет. Врачи работают в усиленном режиме. Если случай тяжелый, мы помещаем пациентов в больницу. Если же перелом не очень тяжелый, мы направляем их на амбулаторное лечение.



К нам поступают пострадавшие с 7:30 утра. Мы увеличили число врачей в приемном отделении. Сейчас здесь работает 3 травматолога, 3 нейрохирурга, 1 невролог, 2 терапевта, два хирурга..



Обращающихся очень много. По нашим подсчетам, за 3−4 часа мы оказали медицинскую помощь около 200 гражданам, — сообщил Ракымжан Арыстан, главный врач областной больницы скорой помощи.