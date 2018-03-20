Сотни актюбинцев пострадали из-за гололеда
В больницах Актобе в авральном режиме медики принимают пострадавших от гололеда, покрывшего улицы города.
В больницах Актобе в авральном режиме медики принимают пострадавших от гололеда, покрывшего улицы города.
Люди в основном обращаются с переломами рук и ног, передает «Казинформ».
Приемное отделение областной больницы скорой помощи заполнено до отказа. —
К нам поступают пострадавшие с 7:30 утра. Мы увеличили число врачей в приемном отделении. Сейчас здесь работает 3 травматолога, 3 нейрохирурга, 1 невролог, 2 терапевта, два хирурга..
Обращающихся очень много. По нашим подсчетам, за 3−4 часа мы оказали медицинскую помощь около 200 гражданам, — сообщил Ракымжан Арыстан, главный врач областной больницы скорой помощи.
Также в Актобе наблюдаются сложности с передвижением общественного транспорта, а часть ведущих в город трасс закрыта для движения как грузовых, так и легковых автомобилей.
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