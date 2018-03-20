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14:39 (мск), источник: 365info.kz

Сотни актюбинцев пострадали из-за гололеда

В больницах Актобе в авральном режиме медики принимают пострадавших от гололеда, покрывшего улицы города.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 756 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: 365info.kz

Люди в основном обращаются с переломами рук и ног, передает «Казинформ».

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Приемное отделение областной больницы скорой помощи заполнено до отказа. — Из-за того, что в очереди в рентген кабинет стояло 60 человек, мы открыли второй кабинет. Врачи работают в усиленном режиме. Если случай тяжелый, мы помещаем пациентов в больницу. Если же перелом не очень тяжелый, мы направляем их на амбулаторное лечение.

К нам поступают пострадавшие с 7:30 утра. Мы увеличили число врачей в приемном отделении. Сейчас здесь работает 3 травматолога, 3 нейрохирурга, 1 невролог, 2 терапевта, два хирурга..

Обращающихся очень много. По нашим подсчетам, за 3−4 часа мы оказали медицинскую помощь около 200 гражданам, — сообщил Ракымжан Арыстан, главный врач областной больницы скорой помощи.

Также в Актобе наблюдаются сложности с передвижением общественного транспорта, а часть ведущих в город трасс закрыта для движения как грузовых, так и легковых автомобилей.

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