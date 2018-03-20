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13:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми судят бизнесмена за покушение на убийство депутата

Конфликт произошёл из-за разногласий по поводу тарифов на пассажирские перевозки.

В Перми начался судебный процесс по делу бизнесмена Андрея Павлова, обвиняемого в покушении на убийство депутата Земского собрания Добрянского района Андрея Шитова.

Подсудимый — генеральный директор ООО «Кама-Транс» и ООО «Кама-Автоспецтехника». По версии следствия, 10 ноября в Полазне он пришёл к депутату Андрею Шитову, гендиректору ООО «Нефтьсервисхолдинг», и вызвал его на улицу. Произошёл конфликт, в ходе которого Павлов выхватил охотничий нож, и ударил Шитова. Его здоровью был нанесён легкий вред, он лечился амбулаторно.

«После этого Павлов скрылся с места преступления, по его словам, даже хотел покончить с собой. Он пошёл к реке Каме, вошёл в воду, поплавал, выбрался на берег, и пошёл продолжать употреблять спиртные напитки. Вину в содеянном подсудимый признаёт частично, утверждает, что убивать оппонента не планировал», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» гособвинитель Галина Леус.

Подозреваемый несколько дней находился в федеральном розыске. По словам прокурора, об этом Павлов узнал от своего отца, который сам позвонил правоохранителям. После этого за Павловым приехал начальник отделения полиции Полазны, и отвёз в Добрянку.

В феврале 2018 года материалы уголовного дела передали в суд.

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