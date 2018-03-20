Жительница Уфы отдала мошенникам более 5 млн рублей

В Уфе будут судить директора жилищно-строительного кооператива по факту мошенничества в особо крупном размере. Больше всех от действий афериста пострадала жительница Уфы, которая вступила в ЖСК, чтобы приобрести квартиру.

Предприимчивый директор заключил с ней договор, в котором обязался предоставить жилье в строящемся доме, и получил на свой счет более 5 миллионов рублей. Только вот когда уфимка стала оформлять право собственности на новую квартирку, выяснилось, что жилье принадлежит совсем другому человеку.

— Полученные денежные средства председатель ЖСК покупательнице не вернул, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. — В итоге потерпевшая осталась и без денег, и без жилья. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Только на этом список «подвигов» предприимчивого дельца не заканчивается: в Кировском суде также рассматривается уголовное дело в отношении мужчины и двух его сообщников. И снова по статье «мошенничество». По данным ГУ МВД по Башкирии, являясь председателем другого жилищного кооператива, мошенник реализовал 99 квартир в строящемся доме. Правда, дом до сих пор не достроен, а из полученных от членов ЖСК 300 миллионов большую часть подозреваемый потратил на личные нужды.