Жительница Уфы отдала мошенникам более 5 млн рублей
Женщина осталась без денег и квартиры.
Женщина осталась без денег и квартиры.
В Уфе будут судить директора
Предприимчивый директор заключил с ней договор, в котором обязался предоставить жилье в строящемся доме, и получил на свой счет более 5 миллионов рублей. Только вот когда уфимка стала оформлять право собственности на новую квартирку, выяснилось, что жилье принадлежит совсем другому человеку.
— Полученные денежные средства председатель ЖСК покупательнице не вернул, — сообщили в
Только на этом список «подвигов» предприимчивого дельца не заканчивается: в Кировском суде также рассматривается уголовное дело в отношении мужчины и двух его сообщников. И снова по статье «мошенничество». По данным ГУ МВД по Башкирии, являясь председателем другого жилищного кооператива, мошенник реализовал 99 квартир в строящемся доме. Правда, дом до сих пор не достроен, а из полученных от членов ЖСК 300 миллионов большую часть подозреваемый потратил на личные нужды.
— По решению суда обвиняемый сейчас находится под домашним арестом, — сообщили в ведомстве.
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