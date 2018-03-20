На водителя «Хаммера», обстрелявшего полицейских, завели уголовное дело
Личность нападавшего уже установили и объявили его в розыск.
Личность нападавшего уже установили и объявили его в розыск.
ЧП случилось в ночь на 20 марта на Коломяжском проспекте.
— В районе съезда с моста у Черной речки, — уточняют очевидцы в социальных сетях.
Неизвестный мужчина на приметном «Хаммере» устроил стрельбу: палил из «Осы» по машине ППС.
Как оказалось, мужчину остановили для рядовой проверки: попросили показать документы и открыть багажник. Требования постовых водителя напрягли: вместо документом он выхватил оружие.
Личность стрелка установили сразу. Нашли и машину — «Хаммер» он бросил во дворах.
— В автомобили обнаружены два пистолета с патронами. Оружие направлено на экспертизу, — сообщили в Следственном комитете.
Обыски идут и дома у нападавшего. А вот его самого разыскать пока не удалось.
— Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, — добавили в
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