На водителя «Хаммера», обстрелявшего полицейских, завели уголовное дело

Источник: Reuters

ЧП случилось в ночь на 20 марта на Коломяжском проспекте.

— В районе съезда с моста у Черной речки, — уточняют очевидцы в социальных сетях.

Неизвестный мужчина на приметном «Хаммере» устроил стрельбу: палил из «Осы» по машине ППС.

Как оказалось, мужчину остановили для рядовой проверки: попросили показать документы и открыть багажник. Требования постовых водителя напрягли: вместо документом он выхватил оружие.

Личность стрелка установили сразу. Нашли и машину — «Хаммер» он бросил во дворах.

— В автомобили обнаружены два пистолета с патронами. Оружие направлено на экспертизу, — сообщили в Следственном комитете.

Обыски идут и дома у нападавшего. А вот его самого разыскать пока не удалось.