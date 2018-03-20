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16:58 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре застройщика посадили на пять лет за обман дольщиков

Первомайский суд краевой столицы в марте вынес приговор руководителю ОАО «Региональная инвестиционная компания».

Источник: Кубань 24

Суд установил, что мужчина не выполнил взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома на улице Московской, 98. Не имея разрешения на строительство дома, он в 2011—2012 годах брал деньги, заключал предварительные договоры купли-продажи и размещал в агентствах недвижимости информацию о продаже квартир.

К строительству дома застройщик не приступил, от его действий пострадали три человека, общий ущерб составил более 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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