В Краснодаре застройщика посадили на пять лет за обман дольщиков
Первомайский суд краевой столицы в марте вынес приговор руководителю ОАО «Региональная инвестиционная компания».
Первомайский суд краевой столицы в марте вынес приговор руководителю ОАО «Региональная инвестиционная компания».
Суд установил, что мужчина не выполнил взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома на улице Московской, 98. Не имея разрешения на строительство дома, он в 2011—2012 годах брал деньги, заключал предварительные договоры
К строительству дома застройщик не приступил, от его действий пострадали три человека, общий ущерб составил более 2 млн рублей, сообщили
Возбудили уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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