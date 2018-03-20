21-летний студент колледжа поехал из Боханского района в Иркутск и пропал без вести

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Парень поехал в Иркутск еще 13 марта, с тех пор о нем ничего неизвестно. Дозвониться до молодого человека нет возможности. Знакомые Аржаана сказали стражам порядка, что раньше из дома он не уходил.

— Приметы пропавшего: на вид ему 20 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, азиатской внешности, по национальности тувинец, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — У молодого человека темные короткие волосы, карие глаза, прямой нос.

Перед поездкой парень надел вязаную черную шапку с надписью «Россия», черно-синюю спортивную куртку, черные брюки и кроссовки. С собой он взял синюю спортивную сумку, паспорт и мобильный телефон.