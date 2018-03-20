В Петербурге за вымогательство задержали атамана казачьей общины. Инцидент произошел в субботу, 17 марта, в парадной дома на улице Мебельной. Трое мужчин, угрожая ножом и пистолетом, потребовали у жертвы 220 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать предполагаемых преступников — безработных граждан Белоруссии.