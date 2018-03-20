Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Дженнифер Гарнер поделилась рецептом здоровых чипсов
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
Дженнифер Гарнер поделилась рецептом здоровых чипсов
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
13:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области количество поддельных купюр в банках снизилось на 27%

В 2017 году в регионе выявили 553 фальшивых денежных знака.

В банковском секторе Воронежской области выявили 553 российских денежных знака с признаками подделки в 2017 году. Это на 27% меньше, чем в 2016-м. Сокращению количества подделок способствует постоянное совершенствование технологии изготовления банкнот, сообщила пресс-служба реготделения Главного управления ЦФ РФ по ЦФО во вторник, 20 марта.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей (в 2017 году — 298) и тысячные купюры (241). В 2017 году в банках региона нашли восемь поддельных купюр по 500 рублей, четыре 100-рублевых, по одной банкноте номиналом 50 и 10 рублей, а также семь фальшивых монет по пять рублей. Восемь раз за год в банках находили поддельные денежные знаки иностранных государств: семь фальшивых долларов США и одну поддельную купюру номиналом 500 евро.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием современных технологий и «по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам», отметил заместитель управляющего воронежским отделением ГУ Банка России по ЦФО Сергей Чернышев. Он посоветовал проверять отечественные банкноты на ощупь, на просвет и при наклоне. Подробную информацию о признакам подлинности денежных знаков можно найти на сайте банка (раздел «Банкноты и монеты»).

В целом в банках ЦФО в 2017 году выявили 24,3 тыс. поддельных российских денежных знаков. Число фальшивых пятитысячных купюр составило 10,1 тыс., тысячных — около 6,9 тыс.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село»
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь