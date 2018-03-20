В Воронежской области количество поддельных купюр в банках снизилось на 27%

В банковском секторе Воронежской области выявили 553 российских денежных знака с признаками подделки в 2017 году. Это на 27% меньше, чем в 2016-м. Сокращению количества подделок способствует постоянное совершенствование технологии изготовления банкнот, сообщила пресс-служба реготделения Главного управления ЦФ РФ по ЦФО во вторник, 20 марта.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей (в 2017 году — 298) и тысячные купюры (241). В 2017 году в банках региона нашли восемь поддельных купюр по 500 рублей, четыре 100-рублевых, по одной банкноте номиналом 50 и 10 рублей, а также семь фальшивых монет по пять рублей. Восемь раз за год в банках находили поддельные денежные знаки иностранных государств: семь фальшивых долларов США и одну поддельную купюру номиналом 500 евро.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием современных технологий и «по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам», отметил заместитель управляющего воронежским отделением ГУ Банка России по ЦФО Сергей Чернышев. Он посоветовал проверять отечественные банкноты на ощупь, на просвет и при наклоне. Подробную информацию о признакам подлинности денежных знаков можно найти на сайте банка (раздел «Банкноты и монеты»).