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14:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде активизировались воры-карманники

Успех раскрытого преступления напрямую зависит от своевременности обращения в органы внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде активизировались воры-карманники, сообщает пресс-служба управления МВД. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пассажиры переполненного общественного транспорта.

Так, на днях в полицию обратилась 42-летняя нижегородка: у нее после поездки в маршрутке пропал мобильный телефон. Еще у одной женщины пропал кошелек с деньгами и банковскими картами, когда неизвестный вскрыл ее сумку.

Полицейские ищут воров, против них возбуждены уголовные дела.

«В связи с участившимися случаями краж у нижегородцев личных вещей из карманов и сумок в маршрутных такси мы призываем граждан быть внимательными в переполненном транспорте, а также при посещении многолюдных мест. В случае если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите в полицию. Помните, успех раскрытого преступления напрямую зависит от своевременности обращения в органы внутренних дел», — говорят в МВД.

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