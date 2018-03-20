Троих ростовчан подозревают в создании фиктивных коммерческих организаций
В отношении троих жителей
В отношении троих жителей
По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций. Эти организации не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре. «На них открывали счета в финансовых и кредитных организациях, которые использовали для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам», — уточнили в ведомстве.
По месту жительства подозреваемых и в их офисах провели обыски. У них нашли и изъяли более ста печатей фиктивно созданных
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