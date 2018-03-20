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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Троих ростовчан подозревают в создании фиктивных коммерческих организаций

В отношении троих жителей Ростова-на-Дону расследуют уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций. Эти организации не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре. «На них открывали счета в финансовых и кредитных организациях, которые использовали для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам», — уточнили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемых и в их офисах провели обыски. У них нашли и изъяли более ста печатей фиктивно созданных фирм-однодневок и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, банковские карты и электронные ключи для выполнения банковских операций. Также были изъяты персональные компьютеры, платежный терминал и ряд документов. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

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