Взрыв в центре Кишинева: есть погибшие

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Взрыв произошел в центре Кишинева на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. Информацию об этом Sputnik подтвердили в Генеральном инспекторате полиции.

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«Инспекторат полиции Кишинева информирует, что произошел взрыв на перекрестке улиц Армянской и Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия», — заявили в пресс-службе полиции.

По неофициальной версии, причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа.

В настоящее время место происшествия оцеплено. На месте работают криминалисты.

Как сообщили в полиции, в результате ЧП погибли два человека. Первоначально сообщалось о том, что скончался один мужчина.