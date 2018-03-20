Поезд алматинского метро врезался в тупик
Машинист не успел вовремя затормозить и врезался в тупиковый упор в депо.
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Машинист не успел вовремя затормозить и врезался в тупиковый упор в депо.
Инцидент произошел 19 марта на парковых путях, передает Tengrinews.kz.
Обошлось без пострадавших, а в предприятии «Метрополитен» отметили, что случай относится к браку в работе и не является аварией: у состава поврежден только бампер, сам он находится в исправном состоянии.
Метрополитен продолжает работать в штатном режиме согласно установленному графику движения.
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