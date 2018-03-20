В Тольятти зарезали мужчину во время празднования его собственного дня рождения
Подозреваемый в убийстве с места происшествия скрылся.
Подозреваемый в убийстве с места происшествия скрылся.
Зверское убийство произошло вчера, 19 марта, на бульваре Кулибина в Тольятти. В тот роковой день в одном из местных питейных заведений 30-летний Сергей В. праздновал свой день рождения. Мужчины весело проводили время, распивая спиртные напитки. Но в
— Личность убийцы установлена, но вчера в отдел были доставлены только собутыльники, — рассказывает корреспонденту портала ProGorodSamara.ru друг погибшего. — Я с Сергеем давно не общался, он начал злоупотреблять алкоголем. А раньше был вполне адекватным парнем, веселым и жизнерадостным, работал на грузовой машине, как и его отец, был женат, но спустя
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