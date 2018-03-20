В Тольятти зарезали мужчину во время празднования его собственного дня рождения

Зверское убийство произошло вчера, 19 марта, на бульваре Кулибина в Тольятти. В тот роковой день в одном из местных питейных заведений 30-летний Сергей В. праздновал свой день рождения. Мужчины весело проводили время, распивая спиртные напитки. Но в какой-то момент сценарий праздника резко изменился. Между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из гостей схватился за нож и ударил им именинника в сердце и под ребра. Пострадавший смог выйти на улицу, но сделав пару шагов, упал замертво. Спустя считанные минуты на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции, но пострадавший был уже мертв, а предполагаемый убийца успел скрыться.