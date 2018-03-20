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13:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти зарезали мужчину во время празднования его собственного дня рождения

Подозреваемый в убийстве с места происшествия скрылся.

Зверское убийство произошло вчера, 19 марта, на бульваре Кулибина в Тольятти. В тот роковой день в одном из местных питейных заведений 30-летний Сергей В. праздновал свой день рождения. Мужчины весело проводили время, распивая спиртные напитки. Но в какой-то момент сценарий праздника резко изменился. Между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из гостей схватился за нож и ударил им именинника в сердце и под ребра. Пострадавший смог выйти на улицу, но сделав пару шагов, упал замертво. Спустя считанные минуты на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции, но пострадавший был уже мертв, а предполагаемый убийца успел скрыться.

 — Личность убийцы установлена, но вчера в отдел были доставлены только собутыльники, — рассказывает корреспонденту портала ProGorodSamara.ru друг погибшего. — Я с Сергеем давно не общался, он начал злоупотреблять алкоголем. А раньше был вполне адекватным парнем, веселым и жизнерадостным, работал на грузовой машине, как и его отец, был женат, но спустя какое-то время они с Александрой разошлись.

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