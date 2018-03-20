Обыски проходят в «Нижегородпассажиравтотрансе»
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в МП «Нижегородпассажиравтотранс», в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают с документами муниципального предприятия.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в МП «Нижегородпассажиравтотранс», в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают с документами муниципального предприятия.
Согласно информации, их действия не нарушили режим работы предприятия. Причины обысков не сообщаются.
При этом отмечается, что и.о. директора «НПАТ» Дмитрий Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания.
Подчёркивается, что общественный транспорт работает по расписанию.
Ранее сообщалось, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о конфликте интересов в деятельности и.о. директора «НПАТ» Дмитрия Цыганкова.
Напомним, его коммерческая деятельность должна была предметом разбирательства специальной комиссии при администрации Нижнего Новгорода.
Однако, когда в Думе Нижнего Новгорода в очередной раз был поднят вопрос о правовом статусе Дмитрия Цыганкова, депутаты комиссии по транспорту и связи отказались его обсуждать.
Также сообщалось, что прокуратура нашла нарушение законодательства в коммерческой деятельности директора «Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрия Цыганкова.
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