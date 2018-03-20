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14:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обыски проходят в «Нижегородпассажиравтотрансе»

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в МП «Нижегородпассажиравтотранс», в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают с документами муниципального предприятия.

Согласно информации, их действия не нарушили режим работы предприятия. Причины обысков не сообщаются.

При этом отмечается, что и.о. директора «НПАТ» Дмитрий Цыганков в данный момент проводит рабочие встречи и совещания.

Подчёркивается, что общественный транспорт работает по расписанию.

Ранее сообщалось, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о конфликте интересов в деятельности и.о. директора «НПАТ» Дмитрия Цыганкова.

Напомним, его коммерческая деятельность должна была предметом разбирательства специальной комиссии при администрации Нижнего Новгорода.

Однако, когда в Думе Нижнего Новгорода в очередной раз был поднят вопрос о правовом статусе Дмитрия Цыганкова, депутаты комиссии по транспорту и связи отказались его обсуждать.

Также сообщалось, что прокуратура нашла нарушение законодательства в коммерческой деятельности директора «Нижегородпассажиравтотранса» Дмитрия Цыганкова.

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