Почти 16 кг наркотиков изъяли полицейские из остановленного на посту автомобиля в Татарстане

«Иномарка следовала из Москвы в Казань. В ходе осмотра автомашины, которой управлял 43-летний мужчина, в багажнике полицейские обнаружили черный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотиками — свыше 6 кг 800 г гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 г кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 700 г “синтетики”. Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 кг 888 г», — говорится в сообщении.

Задержанный оказался ранее судимым за грабеж и разбой. Он занимался перевозкой крупных партий наркотиков. Изъятые полицейскими наркотики мужчина должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).