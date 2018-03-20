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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Почти 16 кг наркотиков изъяли полицейские из остановленного на посту автомобиля в Татарстане

Казань. 20 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полицейские в Татарстане во время проверки одного из автомобилей на посту обнаружили в его багажнике почти 16 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД региона во вторник.

«Иномарка следовала из Москвы в Казань. В ходе осмотра автомашины, которой управлял 43-летний мужчина, в багажнике полицейские обнаружили черный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотиками — свыше 6 кг 800 г гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 г кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 700 г “синтетики”. Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 кг 888 г», — говорится в сообщении.

Задержанный оказался ранее судимым за грабеж и разбой. Он занимался перевозкой крупных партий наркотиков. Изъятые полицейскими наркотики мужчина должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Задержанный водитель заключен под стражу.

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