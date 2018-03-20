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16:41 (мск), источник: Sputnik

В Ташкентской области сотрудники МЧС спасли девушку, упавшую со скалы

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области спасатели оказали помощь девушке, упавшей со скалы.

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана, местная жительница 1996 года рождения во время прогулки поскользнулась на склоне горы и упала с высоты около четырех метров.

В результате падения девушка сломала две ноги, руку и получила травму головы.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь и на носилках доставили ее в больницу.

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