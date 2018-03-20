В Ташкентской области сотрудники МЧС спасли девушку, упавшую со скалы
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области спасатели оказали помощь девушке, упавшей со скалы.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В селе Учбов Бостанлыкского района Ташкентской области спасатели оказали помощь девушке, упавшей со скалы.
Как сообщает
В результате падения девушка сломала две ноги, руку и получила травму головы.
Сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь и на носилках доставили ее в больницу.
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