Иркутянина, который воровал ноутбуки из автомобилей, задержали полицейские
Мужчина может отправиться за решетку на пять лет.
Мужчина может отправиться за решетку на пять лет.
В Иркутске стражи порядка поймали автомобильного вора. В начале марта он незаметно залез в автомобиль «Хонда Стрим» и вытащил оттуда дорогой ноутбук. Владелец авто, 30-летний мужчина, сразу обратился в полицию.
Скоро вышли на след 25-летнего преступника. Оказалось, что он ограбил еще одну припаркованную машину в Ленинском районе города.
— Следователи возбудили уголовное дело, по статье «кража» задержанному грозит до пяти лет колонии, — рассказывают в
Полицейские рекомендуют не оставлять в салонах машин сумки, сотовые телефоны и ноутбуки, даже если вы выходите всего на пару минут. Обязательно нужно включить сигнализацию и проверить, плотно ли закрыты двери и окна.
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