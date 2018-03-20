Иркутянина, который воровал ноутбуки из автомобилей, задержали полицейские

В Иркутске стражи порядка поймали автомобильного вора. В начале марта он незаметно залез в автомобиль «Хонда Стрим» и вытащил оттуда дорогой ноутбук. Владелец авто, 30-летний мужчина, сразу обратился в полицию.

Скоро вышли на след 25-летнего преступника. Оказалось, что он ограбил еще одну припаркованную машину в Ленинском районе города.

— Следователи возбудили уголовное дело, по статье «кража» задержанному грозит до пяти лет колонии, — рассказывают в пресс-службе регионального ГУ МВД. — С начала года в Иркутске и районе зарегистрировано более 35 автомобильных краж.