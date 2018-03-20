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14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянина, который воровал ноутбуки из автомобилей, задержали полицейские

Мужчина может отправиться за решетку на пять лет.

В Иркутске стражи порядка поймали автомобильного вора. В начале марта он незаметно залез в автомобиль «Хонда Стрим» и вытащил оттуда дорогой ноутбук. Владелец авто, 30-летний мужчина, сразу обратился в полицию.

Скоро вышли на след 25-летнего преступника. Оказалось, что он ограбил еще одну припаркованную машину в Ленинском районе города.

— Следователи возбудили уголовное дело, по статье «кража» задержанному грозит до пяти лет колонии, — рассказывают в пресс-службе регионального ГУ МВД. — С начала года в Иркутске и районе зарегистрировано более 35 автомобильных краж.

Полицейские рекомендуют не оставлять в салонах машин сумки, сотовые телефоны и ноутбуки, даже если вы выходите всего на пару минут. Обязательно нужно включить сигнализацию и проверить, плотно ли закрыты двери и окна.

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