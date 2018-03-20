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14:18 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пациент избил фельдшеров скорой помощи в Нижнем Новгороде

Женщины получили черепно-мозговые травмы.

Случаи нападения на сотрудников выездных бригад скорой медицинской помощи пациентами либо их родственниками участились в Нижнем Новгороде с декабря 2017 года по март 2018 года. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода».

Уже в 4 случаях за указанный период времени на обслуживание вызовов привлекались наряды вневедомственной охраны войск нацгвардии либо полиции.

Один из таких инцидентов произошел 9 марта. В тот день два сотрудника фельдшерской выездной бригады СМП № 415 выехали по вызову на ул. Березовская, д.85А. Там на них напал 45-летний пациент, в результате чего женщины получили черепно-мозговые травмы и были доставлены в больницу № 39. Дебошир был доставлен в отдел полиции. В этот же день фельдшер Сизова Е. В. написала заявление о нападении.

Кроме того, имеются факты причинения имущественного вреда автомобилям скорой помощи из хулиганских побуждений неизвестными лицами.

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