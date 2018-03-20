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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Кишинева врезалась на машине в опору рекламного щита

В результате ДТП никто не пострадал, но теперь водительнице грозит штраф.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 20 марта в Кишиневе, на Телецентре: 33-летняя водительница не справилась с управлением на скользкой дороге, машину занесло и она врезалась в опору рекламного щита, сообщает protv.md.

В результате аварии никто не пострадал, повреждения получил автомобиль и часть ограды. Теперь находившейся за рулем женщине грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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