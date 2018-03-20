Более десяти автомобилей пострадали из-за ямы на дороге в Новосибирске
Дорожники заделали повреждение на полотне в течение дня.
Дорожники заделали повреждение на полотне в течение дня.
Утром во вторник, 20 марта, в социальных сетях появились сообщения о том, что яма посреди проезжей части на улице Ипподромской в Новосибирске стала причиной пробитых колес более чем у десяти автомобилей.
Образовалась ниша на дороге в левом ряду при движении транспорта в сторону улицы Военной. На место приехали сотрудники ГИБДД, был установлен предупреждающий знак, а вскоре сюда приехали дорожники.
— Мы съездили на улицу Ипподромскую, чтобы сделать замеры ямы. Практически в это же время приехали рабочие и приступили к ремонту дорожного полотна. А на обочине до сих пор стоят автомобилисты, и меняют повреждённые колёса, — сообщают сотрудники новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Горожане пишут в комментариях, что перекресток улиц Ипподромская и Военная выглядит как будто после военных действий. И задаются вопросом: Не желают ли там отремонтировать дорожное полотно, а не латать ямы.
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