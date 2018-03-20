Более десяти автомобилей пострадали из-за ямы на дороге в Новосибирске

Утром во вторник, 20 марта, в социальных сетях появились сообщения о том, что яма посреди проезжей части на улице Ипподромской в Новосибирске стала причиной пробитых колес более чем у десяти автомобилей.

Образовалась ниша на дороге в левом ряду при движении транспорта в сторону улицы Военной. На место приехали сотрудники ГИБДД, был установлен предупреждающий знак, а вскоре сюда приехали дорожники.

— Мы съездили на улицу Ипподромскую, чтобы сделать замеры ямы. Практически в это же время приехали рабочие и приступили к ремонту дорожного полотна. А на обочине до сих пор стоят автомобилисты, и меняют повреждённые колёса, — сообщают сотрудники новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».