Нелегальное производство алкоголя пресечено в Ростове-на-Дону
Нелегальное производство алкоголя пресечено на территории
Нелегальное производство алкоголя пресечено на территории
Как сообщает
Там обнаружены автоматическая и полуавтоматическая линии розлива, свыше 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 22 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.
Оборудование, сырье и продукция арестованы.
По факту обнаружения подпольного производства проводится административное расследование.
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