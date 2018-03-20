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15:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Нелегальное производство алкоголя пресечено в Ростове-на-Дону

Нелегальное производство алкоголя пресечено на территории Ростова-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, подпольный цех по производству контрафактного алкоголя был выявлен в ходе проверки производственных помещений на улице Тимошенко.

Там обнаружены автоматическая и полуавтоматическая линии розлива, свыше 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 22 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.

Оборудование, сырье и продукция арестованы.

По факту обнаружения подпольного производства проводится административное расследование.

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