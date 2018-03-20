Нелегальное производство алкоголя пресечено в Ростове-на-Дону

Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, подпольный цех по производству контрафактного алкоголя был выявлен в ходе проверки производственных помещений на улице Тимошенко.

Там обнаружены автоматическая и полуавтоматическая линии розлива, свыше 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 22 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.