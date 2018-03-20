Волгоградские полицейские раскрыли схему хищения 200 миллионов рублей из бюджета

Источник: РИАЦ

Провоохранители установили, что с 2013 по 2014 годы руководитель фиктивной страховой компании из Новосибирске вместе с 5 другими представителями филиала фирмы в волгоградском регионе создали ряд подконтрольных коммерческих предприятий, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50 процентов страховой премии. После заключения договоров страхования, фиктивные документы представлялись в региональные комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Деньги, поступившие на счета страхователей, распределялись между участниками схемы.

— По такой схеме за два года были заключены договоры с 59- волгоградскими сельхозтоваропроизводителями, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, — В качестве компенсаций лжестраховщикам перечислено порядка 200 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемый в организации преступной деятельности находится в следственном изоляторе, двоим его сообщников избрана мера пресечения — подписка о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом, шестой участник группы — в розыске.