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15:16 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские полицейские раскрыли схему хищения 200 миллионов рублей из бюджета

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России выявили схему хищения денежных средств, выделяемых сельхозпроизводителям региона в качестве субсидий на компенсацию части затрат по уплате страховой премии.

Источник: РИАЦ

Провоохранители установили, что с 2013 по 2014 годы руководитель фиктивной страховой компании из Новосибирске вместе с 5 другими представителями филиала фирмы в волгоградском регионе создали ряд подконтрольных коммерческих предприятий, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50 процентов страховой премии. После заключения договоров страхования, фиктивные документы представлялись в региональные комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Деньги, поступившие на счета страхователей, распределялись между участниками схемы.

— По такой схеме за два года были заключены договоры с 59- волгоградскими сельхозтоваропроизводителями, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, — В качестве компенсаций лжестраховщикам перечислено порядка 200 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемый в организации преступной деятельности находится в следственном изоляторе, двоим его сообщников избрана мера пресечения — подписка о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом, шестой участник группы — в розыске.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей.

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