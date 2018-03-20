Судебные приставы начали взыскивать с главы Гвардейска 12 млн рублей

Источник: Новый Калининград

Как видно из решения суда, 20 октября 2017 года УФНС по Калининградской области передало в службу судебных приставов документы по взысканию с Шаплова 12,4 млн руб.

В середине ноября судебный пристав возбудил исполнительное производство и предложил в течении пяти дней добровольно оплатить долг. Шаплов не согласился, отметив, что о возбуждении производства ему стало известно только 25 января 2018 года, а 5 февраля он обратился в суд с оспариванием исполнительного производства.

В суде глава Гвардейска констатировал, что исполнительное производство было возбуждено на основании отсутствия оригинала исполнительного документа. В суде оригинал был предъявлен, а доводы Шаплова отклонены.

Также в суде истец заявил, что задолженность была частично погашена в рамках исполнительного производства по другому делу, но суд отметил, что он может урегулировать данный вопрос с судебными приставами, проводящими взыскания по новому делу.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.