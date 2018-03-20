Судебные приставы начали взыскивать с главы Гвардейска 12 млн рублей

Как видно из решения суда, 20 октября 2017 года УФНС по Калининградской области передало в службу судебных приставов документы по взысканию с Шаплова 12,4 млн руб.
В середине ноября судебный пристав возбудил исполнительное производство и предложил в течении пяти дней добровольно оплатить долг. Шаплов не согласился, отметив, что о возбуждении производства ему стало известно только 25 января 2018 года, а 5 февраля он обратился в суд с оспариванием исполнительного производства.
В суде глава Гвардейска констатировал, что исполнительное производство было возбуждено на основании отсутствия оригинала исполнительного документа. В суде оригинал был предъявлен, а доводы Шаплова отклонены.
Также в суде истец заявил, что задолженность была частично погашена в рамках исполнительного производства по другому делу, но суд отметил, что он может урегулировать данный вопрос с судебными приставами, проводящими взыскания по новому делу.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Долг Шаплова образовался в результате привлечения его субсидиарной ответственности по долгам компании «Торнадо-Транс», которой он ранее руководил. В 2012 году налоговая инициировала банкротство данной компании, в апреле 2014 года Шаплова привлекли к субсидиарной ответственности со взысканием 12,4 млн руб. в пользу компании. В сентябре 2015 года комитет кредиторов компании, основным из которых было ФНС, переуступил право требование долга в пользу ФНС, которая в свою очередь и потребовала деньги с Шаплова с привлечением судебных приставов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.