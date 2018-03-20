Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Рябков призвал Британию «не зарываться» и отвечать за слова
9 игр для развития эмоционального интеллекта
Квартира в голубых и бежевых тонах
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
СМИ: в ООН сорвали выступление России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Данила Козловский украсил обложку мужского глянца
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Подготовка к выборам президента РФ
16:45 (мск), источник: Новый Калининград

Судебные приставы начали взыскивать с главы Гвардейска 12 млн рублей

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск главы Гвардейска (председателя совета депутатов) Игоря Шаплова по признанию незаконными действий судебных приставов при возбуждении в отношении него исполнительного производства.

Источник: Новый Калининград

Как видно из решения суда, 20 октября 2017 года УФНС по Калининградской области передало в службу судебных приставов документы по взысканию с Шаплова 12,4 млн руб.

В середине ноября судебный пристав возбудил исполнительное производство и предложил в течении пяти дней добровольно оплатить долг. Шаплов не согласился, отметив, что о возбуждении производства ему стало известно только 25 января 2018 года, а 5 февраля он обратился в суд с оспариванием исполнительного производства.

В суде глава Гвардейска констатировал, что исполнительное производство было возбуждено на основании отсутствия оригинала исполнительного документа. В суде оригинал был предъявлен, а доводы Шаплова отклонены.

Также в суде истец заявил, что задолженность была частично погашена в рамках исполнительного производства по другому делу, но суд отметил, что он может урегулировать данный вопрос с судебными приставами, проводящими взыскания по новому делу.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Долг Шаплова образовался в результате привлечения его субсидиарной ответственности по долгам компании «Торнадо-Транс», которой он ранее руководил. В 2012 году налоговая инициировала банкротство данной компании, в апреле 2014 года Шаплова привлекли к субсидиарной ответственности со взысканием 12,4 млн руб. в пользу компании. В сентябре 2015 года комитет кредиторов компании, основным из которых было ФНС, переуступил право требование долга в пользу ФНС, которая в свою очередь и потребовала деньги с Шаплова с привлечением судебных приставов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: ещё шесть лет стабильности, мама шефа и врастопырку
Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Самцы белок убивают чужих детенышей перед большим урожаем
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь