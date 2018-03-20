Глава ГИП предоставил подробности взрыва в Кишиневе

«В соответствии с процедурами, на место происшествия прибыли сотрудники BOMB TECH, которые в данный момент работают. Периметр был оцеплен и находится вне опасности. Один из погибших мужчин, около 11 утра вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Мужчину попросил оплатить товар, на что он отказал.