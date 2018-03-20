Глава ГИП предоставил подробности взрыва в Кишиневе
Глава ГИП Александр Пынзарь провел
Глава ГИП Александр Пынзарь провел
«В соответствии с процедурами, на место происшествия прибыли сотрудники BOMB TECH, которые в данный момент работают. Периметр был оцеплен и находится вне опасности. Один из погибших мужчин, около 11 утра вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Мужчину попросил оплатить товар, на что он отказал.
Таким образом, из руки или из сумки злоумышленника выпала граната, которая взорвалась у входа в магазин. Сила взрыва была направлена в сторону улицы, где на тот момент находился мужчина, который погиб.
Мужчина, взорвавший гранату является жителем Кишинева, 1968 года рождения. Ранее был судим", — сказал Глава ГИП Александр Пынзарь.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.