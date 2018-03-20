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15:13 (мск), источник: Publika.md

Глава ГИП предоставил подробности взрыва в Кишиневе

Глава ГИП Александр Пынзарь провел пресс-брифинг о взрыве, который произошел в центре Кишинева где погибли два человека, и еще двое получили ранения.

Источник: Publika.md

«В соответствии с процедурами, на место происшествия прибыли сотрудники BOMB TECH, которые в данный момент работают. Периметр был оцеплен и находится вне опасности. Один из погибших мужчин, около 11 утра вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Мужчину попросил оплатить товар, на что он отказал.

Таким образом, из руки или из сумки злоумышленника выпала граната, которая взорвалась у входа в магазин. Сила взрыва была направлена в сторону улицы, где на тот момент находился мужчина, который погиб.

Мужчина, взорвавший гранату является жителем Кишинева, 1968 года рождения. Ранее был судим", — сказал Глава ГИП Александр Пынзарь.

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