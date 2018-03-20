В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии пассажиров из Таиланда, госпитализированных с инфекцией

Напомним, несколько пассажиров, прилетевших сегодня ночью в аэропорт Кольцово из Таиланда, были госпитализированы: у них выявили признаки инфекционного заболевания.

Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, был создан оперативный штаб под управлением первого заместителя начальника управления Татьяны Савиновой. В Кольцово незамедлительно были направлены бригады скорой медицинской помощи и главный инфекционист города Наталья Бацкалевич.

«Совместно с работниками медпункта аэропорта Кольцово с 4.00 до 5.00 часов 20 марта на борту самолета и в изоляторе они провели расспрос, осмотр и медицинскую сортировку заболевших пассажиров. Всего признаки кишечной инфекции были выявлены у четырех пассажиров, их возраст — 17, 25, 29 и 40 лет. Все они находились в состоянии средней тяжести. Все заболевшие бригадами “скорой помощи” были доставлены в инфекционный корпус ГКБ № 40. Один из заболевших в приемном отделении больницы от госпитализации отказался, трое были госпитализированы», — сообщили в горздраве.

Как отметили в ведомстве, сегодня проводится обследование заболевших, они получают всю необходимую терапию, их жизни ничего не угрожает.