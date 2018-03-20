Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больная тема ПАСЕ: больше не могут существовать без РФ - эксперт
«Как выстрел в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
О чем говорить с беременной: пять вредных советов
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Восточной Гуте — видео
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Как Малахов и Стриженова выглядели 20 лет назад
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии пассажиров из Таиланда, госпитализированных с инфекцией

В горздраве Екатеринбурга рассказали о состоянии госпитализированных пассажиров, прилетевших из Таиланда.

Напомним, несколько пассажиров, прилетевших сегодня ночью в аэропорт Кольцово из Таиланда, были госпитализированы: у них выявили признаки инфекционного заболевания.

Как сообщили Накануне.RU в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, был создан оперативный штаб под управлением первого заместителя начальника управления Татьяны Савиновой. В Кольцово незамедлительно были направлены бригады скорой медицинской помощи и главный инфекционист города Наталья Бацкалевич.

«Совместно с работниками медпункта аэропорта Кольцово с 4.00 до 5.00 часов 20 марта на борту самолета и в изоляторе они провели расспрос, осмотр и медицинскую сортировку заболевших пассажиров. Всего признаки кишечной инфекции были выявлены у четырех пассажиров, их возраст — 17, 25, 29 и 40 лет. Все они находились в состоянии средней тяжести. Все заболевшие бригадами “скорой помощи” были доставлены в инфекционный корпус ГКБ № 40. Один из заболевших в приемном отделении больницы от госпитализации отказался, трое были госпитализированы», — сообщили в горздраве.

Как отметили в ведомстве, сегодня проводится обследование заболевших, они получают всю необходимую терапию, их жизни ничего не угрожает.

«После получения от службы Роспотребнадзора списков контактных по самолету медицинские работники районных больниц Екатеринбурга выйдут на дом ко всем остальным пассажирам самолета для их осмотра и при необходимости — лечения», — добавили в управлении здравоохранения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Откровения кредитора, выдающего микрозаймы
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Самцы белок убивают чужих детенышей перед большим урожаем
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
Как конфликт с Британией может сказаться на туристах из России
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь