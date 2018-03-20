В Тольятти полицейские нашли 32 тысячи литров ядовитой «незамерзайки»
Тольяттинские правоохранители «накрыли» в Автозаводском районе подпольный цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости.
Тольяттинские правоохранители «накрыли» в Автозаводском районе подпольный цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости.
«В ходе обысков изъято более 6,5 тысяч бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тысячи литров. Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Жидкость была сделана на основе метанола — опасного и ядовитого для человека вещества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организатора подпольного производства задержали. Им оказался 35-летний житель Тольятти. В отношении него в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». В настоящее время стражи порядка устанавливают места сбыта суррогата и выявляют причастных к его изготовлению и реализации.
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