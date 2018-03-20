СК Башкирии проводит проверку в связи с гибелью рыбака на Инзере
СК Башкирии проводит проверку по факту гибели рыбака в Белорецком районе. Об этом сообщили в
СК Башкирии проводит проверку по факту гибели рыбака в Белорецком районе. Об этом сообщили в
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Ранее ГорОбзор.ру передавал, что, по предварительным данным, мужчина рыбачил, провалился под лед и утонул. По информации республиканского управления МЧС России, ему рекомендовали отказаться от затеи. Тело нашли спустя сутки.
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