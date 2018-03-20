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15:28 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

СК Башкирии проводит проверку в связи с гибелью рыбака на Инзере

СК Башкирии проводит проверку по факту гибели рыбака в Белорецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в заявлении.

Ранее ГорОбзор.ру передавал, что, по предварительным данным, мужчина рыбачил, провалился под лед и утонул. По информации республиканского управления МЧС России, ему рекомендовали отказаться от затеи. Тело нашли спустя сутки.

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