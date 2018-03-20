Убившего сына с невесткой воронежского стрелка признали невменяемым
Стали известны результаты
Стали известны результаты
Как установили специалисты Курского регионального центра судебной психиатрии, мужчина психически нездоров. Он может причинить вред себе и окружающим. При этом эксперты выяснили, что преступления в сентябре 2017 года Александр Зонов совершил, когда был здоров. Заболевание же, которое не позволяет Зонову осознавать своих действий и руководить ими, наступило после трагический событий.
По сведениям «Вести-Воронеж», после возвращения из Курска Александр Зонов находится на стационарном лечении в Орловской психиатрической больнице. Не исключено, что он выздоровеет, и тогда сможет ответить за свои злодеяния перед законом. Предполагается, что даже если Зонова признают вменяемым уже после постановления суда о принудительном лечении, его смогут судить, как полагается. В случае если психиатры сочтут мужчину здоровым. Подобные ситуации, когда человек в Воронежской области стал невменяемым после преступления, уже были. Пролечившись полгода, он предстал перед судом.
История 63-летнего Александра Зонова получила огласку в конце сентября 2017 года. Пенсионер
Уехав из Тепличного, Александр Зонов отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию. Благодаря усилиям врачей пристав выжила.
Во время задержания Александра Зонова ранили в ногу. Он долгое время лечился в тюремной больнице, где незадолго до выписки 9 раз ранил себя ножом. Вскоре после этого Зонова перевели в СИЗО.
В интервью ранее Александра Зонова, бывшая супруга стрелка, рассказала о причинах трагедии журналисту «Вести-Воронеж». Женщина уверена, что трагедии можно было бы избежать, если бы полиция реагировала на заявления семьи, которые она, сыновья и невестки писали на протяжении семи лет.
Семья долгое время ждала от полиции, что Александра Зонова привлекут к ответственности за побои, угрозы и порчу имущества. Вместо этого в 2014 году Александру Зонову в полиции выдали лицензию на ношение оружия. Так он смог на вполне законных основаниях купить карабин «Сайга», из которого позже устроил кровавую расправу.
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