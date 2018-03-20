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15:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Трое жителей Ростовской области осуждены за похищение человека и его убийство

Трое жителей Каменского района осуждены за похищение человека и его убийство. Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области.

В сообщении уточняется, что приговор по статьям «похищение человека» и «убийство» вынесли в отношении Сергея Мирошниченко, Эдуарда Овчарова, Виктора Овчарова.

Следователи установили, что 23 июня 2016 года Мирошниченко и братья Овчаровы в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта насильно поместили 27-летнего жителя Каменского района в багажник «ВАЗ 2106» и вывезли в безлюдное место. Там мужчину сильно избили и он скончался. Позже обвиняемые облили тело потерпевшего бензином и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Виктору Овчарову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Мирошниченко — 14 лет колонии строгого режима, Эдуарду Овчарову — 5 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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