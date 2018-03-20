Трое жителей Ростовской области осуждены за похищение человека и его убийство

В сообщении уточняется, что приговор по статьям «похищение человека» и «убийство» вынесли в отношении Сергея Мирошниченко, Эдуарда Овчарова, Виктора Овчарова.

Следователи установили, что 23 июня 2016 года Мирошниченко и братья Овчаровы в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта насильно поместили 27-летнего жителя Каменского района в багажник «ВАЗ 2106» и вывезли в безлюдное место. Там мужчину сильно избили и он скончался. Позже обвиняемые облили тело потерпевшего бензином и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.