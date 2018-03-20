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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани по подозрению в убийстве и поджоге задержали двух мужчин

18 марта в Казани после тушения пожара в квартире одного из домов по улице Дементьева были обнаружены тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. Также оттуда был спасен, а в последствие госпитализирован брат-близнец погибшего.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранения туловища. Женщина же по их выводам скончалась от отравления угарным газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в нем были задержаны 42-х и 36-летние мужчины. По версии следствия, они незадолго до трагедии выпивали в злополучной квартире. Между одним из гостей и хозяином вспыхнула ссора из-за женщины. Перепалка в итоге переросла в драку. В ходе нее мужчина нанес хозяину смертельное ранение ножом.

После этого злоумышленники подожгли квартиру и сбежали через окно, оставив в доме спящую женщину и брата-близнеца убитого.

— В ближайшее время в отношении задержанных будет избрана мера пресечения Расследование продолжается, — сообщают в СУ СКР Татарстана.

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