В Казани по подозрению в убийстве и поджоге задержали двух мужчин

Источник: Комсомольская правда

Эксперты обнаружили на теле мужчины колото-резаное ранения туловища. Женщина же по их выводам скончалась от отравления угарным газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в нем были задержаны 42-х и 36-летние мужчины. По версии следствия, они незадолго до трагедии выпивали в злополучной квартире. Между одним из гостей и хозяином вспыхнула ссора из-за женщины. Перепалка в итоге переросла в драку. В ходе нее мужчина нанес хозяину смертельное ранение ножом.

После этого злоумышленники подожгли квартиру и сбежали через окно, оставив в доме спящую женщину и брата-близнеца убитого.