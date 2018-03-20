В Крыму за сутки сгорело три автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. По данным спасателей, за минувшие сутки в Республике сгорело сразу три автомобиля, сообщают в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. По данным спасателей, за минувшие сутки в Республике сгорело сразу три автомобиля, сообщают в
Так, первое возгорание произошло в Белогорском районе, в селе Красная Слобода. Около 20 часов вечера на пульт дежурного поступил сигнал о том, что загорелся автомобиль ВАЗ 2113. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили авто, однако огонь успел уничтожить моторный отсек и салон.
Уже глубокой ночью, в 3:00 20 марта поступило сообщение, что в Керчи, на улице Левина загорелся грузовик
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, еще один автопожар произошел в Гурзуфе. На этот раз жертвой огня стал Chevrolet Aveo. Сигнал о возгорании поступил в 3:00. Спасатели автомобиль затушили, однако огонь уничтожил транспортное средство полностью.
Причины возгорания всех трех автомобилей в ближайшее время установят эксперты.
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