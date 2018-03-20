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15:42 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму за сутки сгорело три автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. По данным спасателей, за минувшие сутки в Республике сгорело сразу три автомобиля, сообщают в пресс-службе крымского Главка МЧС.

Так, первое возгорание произошло в Белогорском районе, в селе Красная Слобода. Около 20 часов вечера на пульт дежурного поступил сигнал о том, что загорелся автомобиль ВАЗ 2113. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили авто, однако огонь успел уничтожить моторный отсек и салон.

Уже глубокой ночью, в 3:00 20 марта поступило сообщение, что в Керчи, на улице Левина загорелся грузовик Mercedes-Benz Atego. Спасатели, прибывшие на место, оперативно затушили автомобиль, однако пламя уничтожило кабину, повредило борта и грузовой отсек.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, еще один автопожар произошел в Гурзуфе. На этот раз жертвой огня стал Chevrolet Aveo. Сигнал о возгорании поступил в 3:00. Спасатели автомобиль затушили, однако огонь уничтожил транспортное средство полностью.

Причины возгорания всех трех автомобилей в ближайшее время установят эксперты.

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