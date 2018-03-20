В Уфе затопило проспект Октября
В Уфе днём 20 марта, произошла крупная коммунальная авария. Затопило дорогу на проспекте Октября в районе фирмы «Мир».
В Уфе днём 20 марта, произошла крупная коммунальная авария. Затопило дорогу на проспекте Октября в районе фирмы «Мир».
Вода вылилась из колодца во дворике близ сквера Зайнаб Биишевой. Транспорт с трудом проезжает по образовавшейся реке.
Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях, в группе «БашДТП».
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