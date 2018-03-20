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15:58 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе затопило проспект Октября

В Уфе днём 20 марта, произошла крупная коммунальная авария. Затопило дорогу на проспекте Октября в районе фирмы «Мир».

Вода вылилась из колодца во дворике близ сквера Зайнаб Биишевой. Транспорт с трудом проезжает по образовавшейся реке.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях, в группе «БашДТП».

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