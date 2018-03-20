В Уфе Hyundai Solaris столкнулся со встречным Renault Duster, есть пострадавшие
УФА, 20 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 19 марта на автодороге между микрорайонами Дема и Затон произошло серьезное ДТП.
УФА, 20 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 19 марта на автодороге между микрорайонами Дема и Затон произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, опубликованным в группе «Дорожный патруль Уфа», водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил занос и врезался во встречный Renault Duster. В автоаварии пострадали водитель и пассажир корейской иномарки.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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