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16:13 (мск), источник: ivbg.ru

Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить

По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.

Источник: Агентство «Москва»

В ходе расследование СУ СК по Ленобласти возбудил уголовные дела в отношении сразу шестерых молодых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Все они являются членами одной банды вымогателей, которые похищали людей на территории Ленобласти с целью последующего требования выкупа.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного следкома, с февраля по август 2017 года на территории Ленобласти действовала вооруженная банда, которая похищала людей и затем вымогала у них деньги. В оружейном арсенале банды имелось несколько единиц огнестрельного оружия, которое активно использовалось в нападениях для запугивания жертвы.

Так, за шесть месяцев члены банды, представляясь сотрудниками полиции, похитили сразу пять человек в разное время на территории Кировского района Ленобласти и Колпинского района Петербурга.

В конце августа одного из организаторов преступной группировки и всех её членов задержали, после чего банда прекратила своё существование. По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.

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