Банду вымогателей из Ленобласти, похитивших пять человек, будут судить
По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.
По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.
В ходе расследование СУ СК по Ленобласти возбудил уголовные дела в отношении сразу шестерых молодых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Все они являются членами одной банды вымогателей, которые похищали людей на территории Ленобласти с целью последующего требования выкупа.
Как сообщили ivbg.ru в
Так, за шесть месяцев члены банды, представляясь сотрудниками полиции, похитили сразу пять человек в разное время на территории Кировского района Ленобласти и Колпинского района Петербурга.
В конце августа одного из организаторов преступной группировки и всех её членов задержали, после чего банда прекратила своё существование. По ходатайству следствия все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.
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