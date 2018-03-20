На Урале назвали причину госпитализации туристов из Таиланда

Путешествующие рейсом RL-8572 обратились к медикам принимающего аэропорта. Как рассказали «РГ» в пресс-службе Кольцово, туристы жаловались на недомогание.

По сообщению свердловского Роспотребнадзора, по поводу плохого самочувствия к бортпроводникам обратилось десять человек. С признаками инфекционного заболевания госпитализированы трое, двое от поездки в больницу отказались. Предварительный диагноз заболевших — острая кишечная инфекция, говорится в сообщении ведомства.