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16:09 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале назвали причину госпитализации туристов из Таиланда

Сегодня ночью на борту самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Утапао (Таиланд), пассажирам оказали медицинскую помощь. Трех человек госпитализировали.

Источник: Reuters

Путешествующие рейсом RL-8572 обратились к медикам принимающего аэропорта. Как рассказали «РГ» в пресс-службе Кольцово, туристы жаловались на недомогание.

По сообщению свердловского Роспотребнадзора, по поводу плохого самочувствия к бортпроводникам обратилось десять человек. С признаками инфекционного заболевания госпитализированы трое, двое от поездки в больницу отказались. Предварительный диагноз заболевших — острая кишечная инфекция, говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора дезинфицировали самолет и отобрали пробы бортового питания для поиска возбудителя болезни (еда была приготовлена в Таиланде).

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