На Урале назвали причину госпитализации туристов из Таиланда
Сегодня ночью на борту самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Утапао (Таиланд), пассажирам оказали медицинскую помощь. Трех человек госпитализировали.
Сегодня ночью на борту самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Утапао (Таиланд), пассажирам оказали медицинскую помощь. Трех человек госпитализировали.
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По сообщению свердловского Роспотребнадзора, по поводу плохого самочувствия к бортпроводникам обратилось десять человек. С признаками инфекционного заболевания госпитализированы трое, двое от поездки в больницу отказались. Предварительный диагноз заболевших — острая кишечная инфекция, говорится в сообщении ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора дезинфицировали самолет и отобрали пробы бортового питания для поиска возбудителя болезни (еда была приготовлена в Таиланде).
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