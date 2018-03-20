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16:19 (мск), источник: Sputnik.md

Жиздан рассказал, кто стал автором взрыва в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Мужчина, у которого находилось взорвавшееся в центре молдавской столицы во вторник взрывное устройство, конфликтовал с семьей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.

Источник: Sputnik.md

Взрыв произошел во вторник утром в продуктовом магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. В результате случившегося погибли два человека.

Как сообщил ранее глава Гениспектората полиции Александр Пынзарь, кишиневец 1968 года рождения около 11 утра вошел в магазин, взял порядка 10 пачек сигарет, затем подошел к прилавку. На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент у него выпало неустановленное на данный момент взрывное устройство, которое сдетонировало.

Важно сообщить, что речь не идет о вооруженном нападении, а об инциденте. Предварительное расследование показало, что человек, у которого при себе был взрывоопасный предмет, после развода находился в конфликте с семьей. У него также были проблемы с законом.
Александр Жиздан

Министр потребовал полицию постоянно информировать о ходе расследования и сообщать гражданам детали.

«Потребовал у главы Гениспектората полиции усилить контроль за ранее судимыми людьми, чтобы предотвратить незаконное хранение оружия», — написал Жиздан.

Погибшие — мужчина, у которого было взрывное устройство, и мужчина, находившийся на улице в момент произошедшего. Личность второй жертвы на данный момент не установлена.
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