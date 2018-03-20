Жиздан рассказал, кто стал автором взрыва в Кишиневе
КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Мужчина, у которого находилось взорвавшееся в центре молдавской столицы во вторник взрывное устройство, конфликтовал с семьей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.
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