Жиздан рассказал, кто стал автором взрыва в Кишиневе

Важно сообщить, что речь не идет о вооруженном нападении, а об инциденте. Предварительное расследование показало, что человек, у которого при себе был взрывоопасный предмет, после развода находился в конфликте с семьей. У него также были проблемы с законом.

Александр Жиздан