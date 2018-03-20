Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Рябков призвал Британию «не зарываться» и отвечать за слова
Недоношенная 5-месячная девочка занялась фридайвингом
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Данила Козловский украсил обложку мужского глянца
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Подготовка к выборам президента РФ
16:21 (мск), источник: Интерфакс

Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. В одной из школ города Грейт-Хиллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба, сообщает во вторник американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление местной полиции.

Источник: Reuters

По первоначальным данным, один человек погиб, несколько пострадали.

Территория школы блокирована полицией, ситуация находится под контролем.

Детали происшествия пока не сообщаются.

Справка
Контроль за оружием и оружейное лобби в США

От огнестрела погибает больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Почему Вашингтон не может изменить эту ситуацию?

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Самцы белок убивают чужих детенышей перед большим урожаем
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь