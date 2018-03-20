Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. В одной из школ города
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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. В одной из школ города
По первоначальным данным, один человек погиб, несколько пострадали.
Территория школы блокирована полицией, ситуация находится под контролем.
Детали происшествия пока не сообщаются.
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